В Лобне модернизируют 6 новых детских площадок

Специалисты приступили к обустройству новых игровых зон по следующим адресам:

Юбилейная, 8/3;

Юбилейная, 4;

Окружная, 1;

Ленина, 57;

Борисова, 24.

Кроме того, продолжается работа на существующих детских площадках. Так за летний период текущего года уже установили 17 каруселей, 15 песочниц, 4 балансира, 3 горки, 2 качели и 2 пружинки.

«Стремимся, чтобы в каждом уголке нашего округа юные жители имели свой яркий уголок для игр и незабываемых приключений», — отметила глава Лобни Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Благоустройству в городском округе Лобня уделяют большое внимание. Ранее мы сообщали об появлении новых заасфальтированных народных троп по 7 адресам. Кроме того, в этом году ведутся строительство и ремонт 24 пешеходных коммуникаций, а также работы по программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий» по 9 адресам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.