В Лобне функционирует новая городская поликлиника на 600 посещений в смену

В Московской области «Единая Россия» реализует множество значимых проектов, которые меняют жизнь региона к лучшему. Непосредственную роль в этих изменениях играют простые граждане. В городском округе Лобня наблюдается динамичное развитие, оно стало возможным благодаря вовлечению жителей в совместную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Лобня Дмитрия Краснова.

В нынешнем году в рамках народной программы в городе было завершено строительство нескольких объектов. Одним из таких объектов стала новая городская поликлиника, рассчитанная на 600 посещений в смену. Ее открытие в городском округе было крайне необходимо, так как площади старого здания поликлиники, построенного в 1976 году, уже недостаточно для обслуживания того количества населения, которое на сегодняшний день проживает в Лобне.

«Новое здание не только поможет разгрузить другие медучреждения города, но и позволит внедрить на территории Лобни дополнительные медицинские услуги. Учреждение соответствует всем современным стандартам, начиная от аппаратуры и заканчивая оформлением территории», — отметил руководитель фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Лобня Дмитрий Краснов.

Открытие в сентябре двух новых детских садов в рамках народной программы и федерального проекта «Новая школа» позволило сократить очередь в дошкольные заведения.

Новый современный детский сад «Самолетик» на 330 мест отвечает всем требованиям комфорта, безопасности и всестороннего развития детей. Помимо привычных традиционных занятий, малыши здесь увлекаются научно-техническим творчеством. Также в саду планируют открыть кружок легоконструирования и мультстудию.

Детский сад на 100 мест на улице Борисова являлся долгостроем, инвестор приостановил здесь работы в 2017 году. После длительного затишья новый подрядчик смог достроить дошкольное заведение за 7 месяцев.

«Открытия этого детского сада жители близлежащих домов ждали с нетерпением. Он расположен в современном жилом комплексе, населяют который в основном молодые семьи с детьми. Родители неоднократно поднимали вопрос возобновления строительства. Совместными усилиями руководства области, города и депутатского корпуса мы смогли запустить этот процесс», — сказал Дмитрий Краснов.

Также в 2024 году в Лобне реконструировали городской Парк культуры и отдыха. Прежде чем приступить к реализации проекта, специалисты провели социологические исследования с целью выяснить, что хотят видеть жители в обновленном парке. Теперь для горожан доступна зона для культурно-массовых мероприятий, детская и спортивная площадки, смотровая площадка, закрытая территория для выгула собак и детские аттракционы.

На территорию парка проведено современное уличное освещение и система видеонаблюдения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.