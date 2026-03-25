сегодня в 15:50

В Лобне девушке из числа сирот вручили ключи от квартиры

Ключи от собственной квартиры 25 марта получила жительница Лобни из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилье находится в городском округе и готово к заселению, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова вручила ключи Снежане 25 марта. Квартира расположена в Лобне, поэтому девушка сможет сразу переехать и начать самостоятельную жизнь.

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остается одной из приоритетных задач администрации. При поддержке правительства Московской области и при участии губернатора Андрея Воробьева с начала 2024 года в Лобне собственные квартиры получили уже 20 молодых людей.

«От всей души желаю Снежане счастья, уюта и благополучия! Пусть новый дом станет для нее настоящей крепостью и местом, где сбываются мечты», — отметила Анна Кротова.

По возникающим вопросам можно обратиться по телефону министерства социального развития Московской области: 122*6.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали выдавать сертификаты», — уточнил губернатор.