В Лобне благоустроят сквер защитников Москвы

В 2025 году в Лобне стартует благоустройство сквера защитников Москвы. Жителям представят предфинальный проект, который планируется реализовать уже в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Обновленный сквер станет многофункциональным парком, где каждый сможет найти занятие по душе. В центре внимания — мемориальная часть, где установят макет «Лобненский рубеж обороны Москвы на 2 декабря 1941 года». Площадь вокруг монумента «Зенитное орудие» будет отреставрирована, ей вернут исторический облик.

В сквере также появятся детская площадка, спортивные комплексы для волейбола и стритбола, а также дорожки для велосипедистов и бегунов. Особое внимание уделят любителям природы: появится набережная с пирсом для отдыха и прогулок. Для владельцев собак создадут специализированную площадку для выгула животных.

Благоустройство сквера станет еще одним шагом к созданию в Лобне притягательных общественных пространств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.