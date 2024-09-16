В Лобне благоустроили два новых места отдыха

Жители микрорайона Красная Поляна городского округа Лобня отметили День города на обновленной площади. Глава муниципалитета Анна Кротова и депутат совета депутатов городского округа Сергей Андреев торжественно перерезали символическую ленточку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программу праздника открыл конкурс рисунка на асфальте «Мой дом, моя Лобня». Затем юных горожан угостили мороженым, а для всех лобненцев была организована концертная программа.

Также в День города Анна Кротова вместе с депутатом Оксаной Букиной открыли детскую площадку на улице Авиационная.

Открытие детской площадки стало возможным благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всего в рамках программы в городском округе Лобня до конца года будет благоустроено тринадцать детских площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.