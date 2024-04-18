В Люберцах жители продолжают помогать центру поддержки семей СВО

Депутат городского округа Люберцы фракции «Единая Россия» Сергей Ситников встретился с работниками специализированного центра, в котором оказывают всестороннюю поддержку бойцам СВО, ветеранам и их родным, он передал железные банки для изготовления окопных свечей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча прошла при поддержке центра объединения гражданских инициатив «Единые».

«Здесь работает филиал госфонда «Защитники Отечества». Юристы и психологи предоставляют правовую и психологическую помощь, помогают с оформлением мер социальной поддержки, предоставлением технических средств реабилитации, лекарственным обеспечением, переобучением и трудоустройством ветеранов», — уточнил Ситников.

Также здесь волонтеры плетут сети, изготавливают сухой армейский душ, тактические носилки и другие необходимые предметы.

«Побеседовал с Виктором Исаевым, социальным координатором фонда «Защитники Отечества» в Люберцах, ветераном боевых действий. Обсудили организацию сбора и отправки гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, поддержку семей мобилизованных граждан в различных вопросах», — добавил Ситников.

Центр располагается по адресу: Октябрьский проспект, д. 120, к. 3.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с женами военнослужащих отметил, что задача правительства региона — позаботиться о семьях военнослужащих.

«Ваши мужья сегодня делают такое дело, которое очень важно для страны. А наша задача — позаботиться о том, чтобы у вас не было лишних проблем, и оказать всестороннюю поддержку», — сказал губернатор.