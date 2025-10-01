В Люберцах завершают обновление лесопарка «Лесная опушка»

В Люберцах подходит к концу финальная стадия благоустройства лесопарка «Лесная опушка». Работы ведутся на участке от пруда до Лыткаринского шоссе, что станет продолжением обновленной зоны, открытой осенью прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Вся новая инфраструктура создается в экостиле. Такой подход позволяет минимизировать воздействие на природу и сохранить естественную среду. В настоящее время рабочие формируют грунт для будущей сети пешеходных троп, которые свяжут все ключевые точки территории.

Для обеспечения безопасности и комфорта посетителей вдоль аллей установят современные системы освещения и видеонаблюдения. Рядом с Лыткаринским шоссе появятся две новые спортивные площадки. Также в этой части парка организуют пост охраны и установят общественные туалеты.

Первый этап преображения «Лесной опушки» был завершен в октябре 2023 года. Тогда благоустроили территорию протяженностью 1,5 км от улицы 60 лет Победы до водоема. Нынешние работы должны завершиться до конца этого года, после чего парк станет единым и полностью обновленным пространством для отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.