В Люберцах завершается обновление парка «Дружбы»

В подмосковных Люберцах близится к завершению масштабная реконструкция парка «Дружба», расположенного у живописного озера Черное. Работы планируется завершить уже в сентябре 2025 года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Общая территория парка впечатляет своими размерами — 41,3 га, из которых 23 занимает само озеро, а остальную часть — благоустроенная прибрежная зона площадью 18,3 га. Проект направлен на создание современной зоны отдыха для жителей новых микрорайонов города.

Центральным элементом обновленного пространства станет мост Дружбы, который соединит южный и северный берега водоема. По словам специалистов, конструкция будет оборудована удобными перилами, современной системой видеонаблюдения. В настоящее время на территории проводятся работы по устройству настила, амфитеатра, лестниц и габионов, укладке плитки, озеленению, монтажу малых архитектурных форм, ограждению, устройству инженерных сетей, видеонаблюдению, разметки и подходов.

Особое внимание уделяется созданию комфортной инфраструктуры для посетителей всех возрастов. В парке появятся современные детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха у воды, смотровые площадки и малые архитектурные формы. Безопасность гостей обеспечат современная система освещения и видеонаблюдение.

Проект реализуется в рамках федерального направления «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни». После завершения работ парк «Дружба» станет новым центром притяжения для жителей Люберец, предлагая разнообразные возможности для активного отдыха и спокойного времяпрепровождения.

Торжественное открытие объекта состоится в эту субботу, 20 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.