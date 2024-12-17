В Люберцах заработала главная резиденция Деда Мороза

Главная резиденция Деда Мороза открылась в городском округе Люберцы. Праздник прошел в театре кукол «Радуга» в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В день открытия гости праздника пообщались с самым главным зимним волшебником — Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами, а также посмотрели зимнюю сказку «Снеговик».

В резиденции работает фотозона, почта Деда Мороза, проводятся мастер-классы по созданию новогодних игрушек, интерактивные программы, тематические игры и конкурсы. И конечно, в театре кукол можно посмотреть новогодние спектакли для детей.

График работы резиденции

С 14 декабря: четверг–воскресенье, 12:00 –18:00.

С 23 декабря по 8 января: ежедневно, 12:00–18:00 (кроме 31 декабря и 1 января).

Резиденция Деда Мороза находится по адресу: г. о. Люберцы, п. Томилино, ул. Пушкина, д. 34.

Возрастные ограничения: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.