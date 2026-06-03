В Люберцах высадят 207 тысяч цветов до конца июня

Озеленение общественных пространств стартовало в городском округе Люберцы. До конца июня на 57 территориях высадят 207 тыс. цветов на площади более 3,5 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по цветочному оформлению проходят на клумбах, в вазонах и на вертикальных конструкциях. В округе высадят цинерарии, колеусы, бегонии, тагетесы, пеларгонии, петунии, калибрахоа, целозии, агератумы, сальвии, седумы, настурции, георгины, канны, алиссумы, декоративную капусту, флоксы и газании.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Геннадий Голованов отметил, что для каждого адреса разрабатывают индивидуальную композицию с учетом особенностей территории.

«В рамках высадки на каждом адресе составляется индивидуальная цветочная композиция. Кроме того, учитываются и условия высадки — теневая сторона, солнечная, территория памятника или территория вдоль дороги. В дальнейшем каждая территория будет находиться на содержании у подрядной организации и муниципального учреждения ОКБЖКХ», — пояснил Голованов.

Он добавил, что все территории с цветниками оборудованы камерами системы «Безопасный регион». С их помощью ведется мониторинг общественного порядка, в том числе для предотвращения вандальных действий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.