В Люберцах высадили саженцы сирени, черешни, яблони и черемухи

Во время праздника дня соседей партийцы с жителями 5-го избирательного округа городского округа Люберцы высадили саженцы сирени, черешни, яблони и черемухи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мероприятие состоялось при поддержке партийного проекта «Жители МКД».

«Летний вечер в городе дарит встречу с друзьями и возможность завести новых. Жителей 5-го избирательного округа объединил добрый праздник — День соседей. Пообщались с ними, приняли ряд обращений в работу. Вместе с коллегой-депутатом Александром Мурашкиным внесли свой вклад в озеленение Березовой рощи — высадили саженцы сирени, черешни, яблони и черемухи вблизи детской площадки», — сказал председатель местного совета депутатов, член фракции «Единой России» Владимир Ружицкий.

Он подчеркнул, что жители смогли поиграть в настольные игры на свежем воздухе, поучаствовать в мастер-классах, для детей была организована анимация и игровой городок. На празднике царила атмосфера семейного торжества, в котором соседи становятся дружнее.

Проект «Жители МКД» направлен на поддержку жителей многоквартирных домов и популяризацию актуальной информации о ЖКХ. В рамках проекта проводятся обучающие семинары по ЖКХ, встречи и общественные обсуждения по темам благоустройства городской среды.

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