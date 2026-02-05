В Люберцах выявили ущерб почве от свалок на 28 млн рублей

Инспекторы министерства экологии и природопользования Московской области обнаружили в деревне Мотяково Люберец несанкционированные свалки, ущерб от которых превысил 28 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Сотрудники эконадзора министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку в деревне Мотяково Люберец по жалобе на портале «Добродел» и обращению администрации округа. В ходе обследования инспекторы подтвердили наличие несанкционированных свалок строительных отходов и грунтов неизвестного происхождения на нескольких участках, принадлежащих физическим лицам. Признаков сжигания отходов не обнаружено.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин сообщил, что участки не огорожены и не охраняются, доступ к ним свободный. По экспертному заключению, сумма ущерба почве составила более 28 миллионов рублей.

Собственникам земельных участков уже объявлены предостережения о недопустимости нарушений. В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о возмещении ущерба.

Ранее суды удовлетворили исковые требования министерства экологии и природопользования Московской области о возмещении более 16 миллионов рублей по другим незаконным свалкам в деревне Мотяково.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.