В Люберцах вручили паспорта 15 юным жителям

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков торжественно вручил 15 юным жителям муниципалитета их первые паспорта. Торжественная церемония состоялась в корпусе школы № 52 в поселке Малаховка и была посвящена Дню народного единства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Поздравляю ребят с этим знаковым событием! Желаю юношам и девушкам самореализации, успехов, воплощения в жизнь всех задуманных планов. И пусть любовь к малой Родине — Люберцам — ребята сохранят в своих сердцах даже спустя долгие годы», — отметил Волков.

Первый паспорт в жизни ребенок получает в 14 лет. Вместе с паспортом юные граждане России получают Конституцию Российской Федерации — основной закон нашей страны. Это символ гражданской ответственности и прав, которые теперь есть у каждого новоиспеченного владельца паспорта. А также красивую обложку, ручку и ежедневник.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.