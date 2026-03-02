В Люберцах ветераны СВО посетили ЛИИ имени Громова

Экскурсию в Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова организовали для ветеранов и семей участников СВО из Люберец 28 февраля. Гости посетили закрытую территорию одного из ведущих научных центров авиации и космонавтики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для ветеранов и членов семей участников специальной военной операции из городского округа Люберцы провели экскурсию в Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова. Участники посетили музейные залы и познакомились с 70-летней историей развития авиационной промышленности.

Экскурсоводы рассказали о работе ученых, летчиков-испытателей и авиационных специалистов, а также о создании уникальной стендово-моделирующей базы и становлении аэродрома ЛИИ. Особый интерес вызвали альбомы испытательных полетов и экспозиция по истории космонавтики. Посетителям сообщили, что с 1960 года на тренажерах-стендах института проходили подготовку первые советские космонавты.

«Мы стараемся дать возможность нашим ветеранам и их семьям не только отдохнуть и пообщаться в неформальной обстановке, но и прикоснуться к великой истории страны. ЛИИ имени Громова — это место силы и науки, где создавалось будущее отечественной авиации. Такие экскурсии помогают понять масштаб личности наших испытателей и ценность инженерной школы», — отметил руководитель Люберецкой ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин.

Мероприятие организовало управление по работе с ветеранами СВО совместно с ассоциацией ветеранов СВО городского округа Люберцы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.