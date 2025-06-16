В Люберцах ведутся работы по обустройству 10 «народных троп»

Работы по обустройству 10 пешеходных маршрутов в рамках программы «Народная тропа» проходят в городском округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В этом году на территории округа запланировано обустройство 43 пешеходных коммуникаций в рамках программы «народные тропы». В настоящее время завершены работы на 11 объектах, на еще 10 ведутся работы. Все участки были выбраны не случайно — ранее жители обращались с просьбой обустроить там комфортные тропиночные сети», — сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Специалисты обустраивают пешеходные коммуникации на улицах Чернышевского и Гаршина, в микрорайонах Птицефабрика и Экопарк, а также в деревне Кирилловка поселка Томилино; на улицах Карла Маркса, КСЗ и 2-я Заводская в поселке Красково, на улицах Пролетарская и Трудовая в поселке Октябрьский.

Полностью завершить работы на всех объектах планируется в сентябре.

Полный список адресов, где в этом году будут обустроены «Народные тропы», можно посмотреть на сайте люберцы.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.