сегодня в 17:07

В Люберцах в текущем году очистят семь водоемов

В городском округе Люберцы в текущем году пройдет работа по санитарной расчистке семи водных объектов, заявил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В этом году в округе будут расчищены семь водных объектов. Это Большой Красковский, Новокрасковский, Птичий карьеры, а также Томилинские пруды на улицах Кантемира, Шевченко, Ломоносова и Жилинский пруд на ул. Прудовая», — рассказал Владимир Волков.

Он пояснил, что в ходе санитарных работ будет очищена водная гладь, удален камыш и извлечен топляк.

Также, по словам главы, в рамках всероссийской акции «Вода России» планируется очистить часть берега реки Пехорки.

«Кроме того, ведется мониторинг качества воды Кореневского карьера при помощи исследовательского буя «Буян». Он оснащен датчиками, которые в режиме реального времени передают информацию о состоянии воды специалистам Минэкологии МО. В случае выявления признаков загрязнения незамедлительно будут приняты соответствующие меры», — заключил Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.