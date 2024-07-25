В Люберцах в рамках экоакции уберут берег реки Пехорки

В поселке Томилино городского округа Люберцы 28 июля в рамках всероссийского экологического тура по уборке территорий «Green Drive» проведут уборку берега реки Пехорки. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В городах России 25 мая 2024 года стартовал всероссийский экологический тур по уборке территорий «Green Drive». Это акция, которую проводит фонд поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Зеленая миссия» (до апреля 2024 года «Наш фонд») в партнерстве с Greenway Global. В течение всего лета специальные фургоны с инвентарем для уборки территории и брендированной одеждой будут курсировать по разным городам России, чтобы предоставить жителям возможность внести свой вклад в поддержание чистоты и экологической устойчивости родного региона. Это позволит создать здоровую и безопасную среду для себя и будущих поколений.

В городском округе Люберцы мероприятие пройдет 28 июля на берегу реки Пехорка в поселке Томилино. Начало — в 11:00. Осталось еще несколько мест, желающие могут присоединиться.

Встреча — по координатам 55.651754, 37.970016 на берегу реки Пехорки.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.