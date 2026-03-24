В Люберцах в лесопарке «Чемпион» завершили лыжный сезон

Ежегодный спортивный праздник «Весенняя капель» состоялся в воскресенье, 22 марта, в лесопарке «Чемпион» города Дзержинский. На старт вышли более 60 спортсменов 2008–2021 годов рождения из Люберец, Москвы, Лыткарина, Черноголовки и Раменского городского округа.

В зависимости от возраста участники преодолели дистанции 200 и 500 метров, а также 1 и 2 километра. Победителей и призеров наградили медалями, грамотами и призами от спонсоров. Церемонию провела призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Наталья Коростелева.

«С закрытием лыжного сезона тренировочный процесс у спортсменов не заканчивается. Сейчас ребята из отделения лыжные гонки спортшколы „Орбита“ продолжат заниматься общей физической подготовкой. Как позволит погода, снова придут в лесопарк, будут бегать кросс и тренироваться на лыжероллерах», — сообщила начальник методического отдела спортивной школы «Орбита» Любовь Чекмарева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.