В Люберцах в детсады зачислят почти 7 тыс детей

В городском округе Люберцы продолжается комплектация детских садов. В текущем году по плану зачислят более 6,7 тыс. воспитанников, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Детские сады комплектуются с 15 мая по 12 июня текущего года. Все дети, достигшие трехлетнего возраста, будут зачислены в детские сады. Всего в детские сады округа будет зачислено 6743 воспитанника, в том числе в ясельные группы — 3 425 человек», — отметил Волков.

Он пояснил, что комплектование происходит посредством системы ЕИС ДОУ, изменения статуса заявления в личном кабинете родители могут видеть на портале государственных и муниципальных услуг.

«После изменения статуса и с момента получения уведомления родителям необходимо строго в течение 30 дней обратиться в детский сад для зачисления ребенка. Номер дошкольной организации и адрес местонахождения будет отображен в личном кабинете в электронном уведомлении. Обязательными документами для предоставления услуги являются: свидетельство о рождении ребенка, паспорт заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории городского округа Люберцы», — пояснил Волков.

Он подчеркнул, что в случае неявки в течение 30 дней путевка аннулируется и переходит в статус архивной, ребенок снимается с учета на получение места в дошкольную организацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.