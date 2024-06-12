В Люберцах в День России состоялся забег «5 верст»
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В Центральном парке городского округа Люберцы прошел забег «5 Верст», организованный при поддержке активистов партийцев, сообщил глава муниципалитета, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков.
Массовое мероприятие было приурочено ко Дню России.
«В такой знаменательный день более 50 жителей нашего округа пробежали 5 км по Центральному парку. Забег состоял из трех кругов. Мероприятие было полностью организовано волонтерами, которые предоставили воду, провели разминку, а также засекали итоговое время каждого участника по личному QR-коду. Подобные мероприятия проходят еженедельно по субботам, принять участие в них могут все желающие независимо от возраста и физической подготовки», — отметил Волков.
Он подчеркнул, что мероприятия «5 верст» являются не соревнованиями, а встречами людей, которые объединены общей идеей и здоровым образом жизни.
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