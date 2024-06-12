В Люберцах в День России состоялся забег «5 верст»

Массовое мероприятие было приурочено ко Дню России.

«В такой знаменательный день более 50 жителей нашего округа пробежали 5 км по Центральному парку. Забег состоял из трех кругов. Мероприятие было полностью организовано волонтерами, которые предоставили воду, провели разминку, а также засекали итоговое время каждого участника по личному QR-коду. Подобные мероприятия проходят еженедельно по субботам, принять участие в них могут все желающие независимо от возраста и физической подготовки», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что мероприятия «5 верст» являются не соревнованиями, а встречами людей, которые объединены общей идеей и здоровым образом жизни.

Член местного штаба «Молодой Гвардии Единой России» Анна Митюхина рассказала, что молодогвардейцы, провели мастер-класс для детей по изготовлению фигурок из надувных шариков, пока их родители бегали.

В нашей стране 12 июня отмечается День России. Он приурочен ко дню принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

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