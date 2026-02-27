В Люберцах в 2026 году откроют бесплатные лагеря для детей участников СВО

Летняя оздоровительная кампания стартует 1 июня 2026 года в городском округе Люберцы. Дети участников специальной военной операции в возрасте от 7 до 15 лет смогут бесплатно отдохнуть в школьных лагерях дневного пребывания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школьные лагеря с дневным пребыванием будут работать на базе всех образовательных учреждений округа. Их приемка межведомственной комиссией запланирована на май 2026 года.

Особое внимание власти уделяют организации отдыха для детей участников СВО. В этом году более 1500 школьников смогут провести каникулы в лагерях за счет средств бюджета городского округа Люберцы. Кроме того, для детей участников СВО и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, закупят путевки в оздоровительные лагеря Краснодарского края и Подмосковья.

В 2025 году в округе работали 33 лагеря дневного пребывания, где отдохнули 3 570 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Еще свыше 8 600 школьников приняли участие в региональном проекте «Умные каникулы».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <...> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.