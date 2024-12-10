В Люберцах установлено более 12,4 тыс видеокамер

10 декабря в администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное оперативное совещание с участием руководителей управлений и ведомств. Провел его глава муниципалитета Владимир Волков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Об оперативной обстановке в округе доложил начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев. Он сообщил, что за неделю, с 3 по 9 декабря, в управление поступило 2 200 обращений граждан, возбуждено 17 уголовных дел. Произошло 200 дорожно-транспортных происшествий.

О работе системы видеонаблюдения «Безопасный регион» на территории округа сообщил заместитель главы Михаил Криворучко. Он рассказал, что в городском округе Люберцы установлено 12 459 видеокамер, из них 9 579 подключено к системе «Безопасный регион».

Замглавы Константин Карпов доложил о состоянии дел в сфере ЖКХ округа. Он сообщил, что аварийных отключений на сетях тепло-, электро- и водоснабжения не зафиксировано.

Начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций Дмитрий Баранов отчитался о предложениях и обращениях, поступивших от жителей, и о ходе выполнения замечаний и недостатков, высказанных на предыдущих оперативных совещаниях.

О развитии спорта в городском округе Люберцы доложил заместитель главы Андрей Сыров.

Председатель комитета по культуре Илья Рожников рассказал о культурно-массовых мероприятиях, которые пройдут в Люберцах в рамках проекта «Зима в Подмосковье», на текущей неделе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.