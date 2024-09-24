В Люберцах установили 57 фандоматов для приема вторсырья

В городском округе Люберцы за время работы областной программы установили 57 фандоматов в парках, образовательных и спортивных учреждениях, в жилищных комплексах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В марте 2021 года в Подмосковье запустили проект по сбору вторсырья — совместную программу правительства Московской области и компании «РТ-Инвест». Сдавать вторичные отходы на переработку можно через специальные устройства — фандоматы.

«В нашем округе установлены 57 фандоматов для сбора вторсырья. С начала 2024 года удалось собрать около 370 тысяч штук пластиковой тары общим объемом 10 885 кг, около 311 тысячи алюминиевых банок общим объемом 5 790 кг. Данные отходы превратились во вторсырье, благодаря чему объем отходов, поступающих на специализированные полигоны, сократился», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, 14 новых фандоматов в августе появились в ЖК «Жулебино Парк», «Люберецкий», «Люберцы Парк». Сдано с момента установки 240 643 штуки тары. В ближайшее время адреса всех фандоматов будут нанесены на карту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.