В Люберцах усилили уборку листвы на дорогах и тротуарах

Подрядные организации Люберец осенью перешли на усиленный режим уборки опавшей листвы. На дорогах и прилегающих территориях работают 96 единиц спецтехники и 120 дорожных рабочих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядные организации городского округа Люберцы усилили уборку опавшей листвы, чтобы поддерживать чистоту улиц и обеспечивать безопасность движения. На дорогах и прилегающих территориях задействованы 96 единиц спецтехники, в том числе поливомоечные машины, пылесосы и погрузчики, а также 120 дорожных рабочих.

«Ежедневно коммунальными службами проводится очистка от листьев и мусора проезжей части, парковочных карманов и тротуаров. Выполняются мойка дорожных знаков и остановочных павильонов, опиловка деревьев, уборка урн», — отметили в управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы.

Комплексная уборка помогает поддерживать порядок на городских территориях и создавать безопасные и комфортные условия для автомобилистов и пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.