В Люберцах свыше 30 образовательных учреждений приняли участие в акции

Городской округ Люберцы в субботу присоединился к областной акции «День добрых дел», в учебных заведениях провели высадку деревьев, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Более 30 образовательных учреждений округа приняли участие в областной акции. Ребята вместе с педагогами и воспитателями высаживали цветы, деревья и кустарники, приводили в порядок мемориалы, участвовали в тематических мастер-классах и спортивных соревнованиях, исторических квизах и викторинах. В рамках «Дня добрых дел» ученики посетили одиноко проживающих пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны», — отметил Волков.

Он добавил, что для ребят организованы экскурсии в пожарную часть и учреждения культуры Люберец.

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