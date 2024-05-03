В Люберцах стартовала региональная программа по обустройству «народных троп»

В городском округе Люберцы стартовала программа «Пешком» по обустройству «народных троп». В рамках проекта благоустраиваются тропинки и дорожки, ранее проложенные самими жителями. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Приступили к реализации на территории городского округа Люберцы региональной программы по обустройству «народных троп» «Пешком». Благоустроим тропинки и дорожки, ранее проложенные самими жителями. Это позволит сделать пешеходные коммуникации более комфортными, а также сократить путь к остановкам общественного транспорта, социально значимым объектам. В этом году в округе будут обустроены «народные тропы» по следующим адресам: в районе дома № 13 на ул. Строителей (г. Люберцы), от дома № 4 к автобусной остановке (мкр. Западный, п. Октябрьский), между домами № 9 на Комсомольском проспекте и № 17 на улице Побратимов (г. Люберцы)», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Глава уточнил, что завершить работы по обустройству «народных троп» планируется в начале июня текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки. Все «народные тропы» приведут к единому стандарту.