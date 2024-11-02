В Люберцах специалисты достроили ЖК со встроенной автостоянкой
Фото - © Главное управление государственного строительного надзора Московской области
Инспекторы Главгосстрйонадзора Московской области выдали заключение о соответствии проекту многофункциональному комплексу «Liberty» со встроенной автостоянкой в Люберцах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
На территории жилого комплекса расположены три высотных здания и подземная автостоянка площадью почти 11, 5 тысяч квадратных метров. Во дворе оборудованы зоны отдыха со скамейками, декоративный сад, прогулочные и беговые дорожки. Для безопасности жителей по всему периметру функционирует система видеонаблюдения.
Общая площадь ЖК составляет более 60 тыс. кв. метров.
Жилой комплекс «Liberty» расположен в самом центре Люберец, между Новорязанским шоссе и улицей Московской, в 5 минутах от МКАД. Рядом с ЖК расположено множество школ, больниц и детских садов.
Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.
«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.