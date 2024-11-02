В Люберцах специалисты достроили ЖК со встроенной автостоянкой

На территории жилого комплекса расположены три высотных здания и подземная автостоянка площадью почти 11, 5 тысяч квадратных метров. Во дворе оборудованы зоны отдыха со скамейками, декоративный сад, прогулочные и беговые дорожки. Для безопасности жителей по всему периметру функционирует система видеонаблюдения.

Общая площадь ЖК составляет более 60 тыс. кв. метров.

Жилой комплекс «Liberty» расположен в самом центре Люберец, между Новорязанским шоссе и улицей Московской, в 5 минутах от МКАД. Рядом с ЖК расположено множество школ, больниц и детских садов.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.