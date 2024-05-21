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В Люберцах создали 6 бригад для быстрого вывоза навалов мусора из контейнеров

В городском округе Люберцы на весенний период создали 6 бригад для оперативного вывоза навалов с контейнерных площадок, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«В нашем округе на весенний период созданы шесть бригад для оперативного вывоза навалов с контейнерных площадок на базу регионального оператора (самосвал и погрузчик). Весной проблема навалов мусора наиболее остро ощущается в садоводческих товариществах», — отметил глава городского округа Владимир Волков.

Он пояснил, что на территории округа Люберцы 46 СНТ.

«С садоводческими товариществами ведется работа по подписанию Дополнительных соглашений по переводу на норматив. Проводятся встречи с участием представителей СНТ, регоператора, сотрудников администрации. Допсоглашения уже подписали 5 садоводческих товариществ, еще три в процессе подписания, с девятью СНТ ведутся переговоры», — добавил Волков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что с 1 мая в Подмосковье вывоз мусора из СНТ осуществляется в соответствии с графиком.

Раньше отходы в области вывозили по запросу. Многие экономили, прибегали к услугам «серых» возчиков, которые сбрасывали отходы в несанкционированных местах.