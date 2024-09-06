В Люберцах сотрудники ГИБДД проверяют транспорт, перевозящий опасные грузы

Сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» до 8 сентября во время профилактического мероприятия «Опасный груз» будут проверять машины. Об этом сообщает пресс-служба администрации Люберец.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, а также предотвращения угрозы вреда для жизни, здоровья людей и окружающей среде, в период до 8 сентября 2024 года на территории обслуживания отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» проводится профилактическое мероприятие «Опасный груз».

Опасные грузы — это вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде. Поэтому сотрудниками Госавтоинспекции при надзоре за дорожным движением такому виду транспорта уделяется особое внимание.

Важно убедиться в соответствии конструкции, технического состояния и дополнительного оборудования правилам перевозки опасных грузов, наличии технического осмотра, соблюдении режима труда и отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.