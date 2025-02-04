В Люберцах состоится единый день приемов участников СВО и членов их семей

В Общественной приемной партии «Единая Россия» в городском округе Люберцы в пятницу, 7 февраля, пройдет единый день приемов участников специальной военной операции и членов их семей по жилищным и земельным вопросам, сообщает пресс-служба администрации округа.

Жителей примут депутаты Московской областной Думы, а также совета депутатов городского округа Люберцы (представители фракции партии «Единая Россия»).

На мероприятии для заявителей проведут консультации по основным темам: жилищные и земельные вопросы, юридическая поддержка.

Жители Люберец и Дзержинского могут записаться на встречи по номеру телефона: +7 (495) 503-55-36.

В зависимости от территории партийцы пригласят жителей в отделение объединенной Общественной приемной «Единой России» Люберец (г. о. Люберцы, ул. Кирова, д. 22) или Дзержинского (г. о. Дзержинский, ул. Ленина, д. 9).

Единый день приемов участников специальной военной операции и их семей пройдет по всей стране.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.