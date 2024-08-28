В Люберцах собрали машину детских вещей для жителей Курской области

сегодня в 04:18

Активистки отделения «Союз женщин России» городского округа Люберцы передали партию гуманитарной помощи для детей, эвакуированных из Курска в Московскую область, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Марина Мигунова, руководитель регионального Комитета семей воинов Отечества, обратилась к нам с просьбой собрать детскую одежду: спортивные костюмы, канцелярию, игрушки. Наш актив быстро откликнулся, закупили всё необходимое», — рассказала председатель местного отделения «Союза женщин России» Елена Верховых.

Она подчеркнула, что в сборе гуманитарной помощи приняли участие женщины из сообщества «Люберецкая особенная мама», «Мама в ресурсе», сотрудники Центральной библиотеки им. С. Есенина, представители «Активного долголетия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.