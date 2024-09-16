В Люберцах собрали и передали около 5 тонн гумпомощи

Она посетила пункт сбора гумпомощи и передали посылки для жителей Курской и Белгородской областей.

«Для жителей приграничья собрали посылки с продуктами длительного хранения. Каждый желающий может соотечественников и принести в пункты сбора гумпомощи консервы, супы и каши быстрого приготовления, сухари, сухофрукты, чай, соль, сахар и другие продовольственные товары, не требующие длительного приготовления. Искренне благодарю всех, кто принял участие в сборе гуманитарного груза. В партии уже собрали и передали порядка 5 тонн всего необходимого», — сказала Антонова.

По ее словам, вместе с партийцами в работу по оказанию помощи жителям приграничья включились и молодогвардейцы. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» формируют наборы, чтобы сортировка на будущих этапах проходила быстрее.

В Люберцах продолжают работу несколько пунктов приема гумпомощи для жителей Курской области. Они находятся: в местном отделении «Единой России» (ул. Кирова, д. 22, телефон: 8 495 503-55-36), в детской библиотеке «Бригантина» (ул. Мира, 19, телефон: 8 (495) 554-45-14 ). Еще один пункт работает в Центре поддержки участников СВО и их семей (Октябрьский пр-т, д. 120, к. 3, телефон: 8 909 964-05-05). Помимо них, открыт пункт сбора в теруправлении в Малаховке (ул. Комсомольская, д. 1А, телефоны: 8 (498) 732-80-41, доб. 700 и 8 (498) 732-80-43, доб. 808).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.