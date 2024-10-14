В Люберцах сезон фонтанов завершится 15 октября

В городском округе Люберцы 15 октября завершится сезон фонтанов, после их отключения сотрудники коммунальных служб приступят к мероприятиям по их консервации. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В муниципалитете с 27 апреля работали три фонтана: в Центральном парке, в поселке Томилино по адресам: улица Гоголя, дом № 13 и 48.

Главное украшение Центрального парка в Люберцах — самый любимый фонтан жителей и гостей округа. Светодинамический фонтан в Центральном парке был открыт в 2019 году. Это яркий светящийся фонтан диаметром 16 м, имеет определенный набор мелодий, высота его струй достигает 15 м. Новое сооружение оснащено GSM-оповещением о затоплении, аварийной дренажной системой, автоматической системой поддержания уровня воды, автоматической системой дозирования химических реагентов, системами видеонаблюдения, оборотного водоснабжения и очистки воды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям региона отметил важность проводимой работы в парках. Он говорил о наполнении парков, которое должно радовать человека и позволять проводить там больше времени.

«Каждое лето мы видим все больший интерес к нашим паркам, поэтому и их число тоже растет — на сегодня в Подмосковье 184 пространства. Стараемся их обновлять, добавлять элементы, ремонтировать старые», — отметил глава региона.