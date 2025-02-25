В Люберцах росгвардейцы задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске

Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали гражданина, скрывающегося от правосудия. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Подмосковья.

Утром сотрудники Королевского ОВО получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации с охраняемого учреждения. Прибыв на место, правоохранители выяснили, что один из посетителей распивал алкоголь, громко и нецензурно выражался, пугая при этом посетителей.

Нарушитель общественного порядка был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе проверки было установлено, что 47-летний уроженец Республики Беларусь более года находился в федеральном розыске за совершение финансового преступления. В ближайшее время он будет передан инициатору розыска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.