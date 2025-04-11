В Люберцах проживает почти 100 трудовых династий с общим стажем более 15 тыс лет

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил представителям трудовых династий награды разного уровня во время мероприятия, посвященного Дню Труда в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В преддверии праздника труда Московской области поблагодарили за профессионализм и вклад в развитие Люберец работников наших предприятий. У нас на территории работают более 20 тыс. предприятий — в экономике городского округа занято свыше 98 тыс. человек. И важно, что каждый своим ежедневным трудом и неравнодушием делает Люберцы комфортнее и уютнее», — отметил Волков.

Он добавил, что в округе порядка 100 трудовых династий, а их общий стаж составляет более 15 тысяч лет.

«Общий стаж трудовых династий Кручининых и Назаровых, чьи поколения связали свою жизнь с Национальным центром вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова холдинга «Вертолеты России» и НПП «Звезда» имени академика Г. И. Северина составляет 536 лет», — уточнил Волков.

Глава округа поблагодарил трудовые династии за вклад в повышение престижа профессий.

«Люберцы живут, активно развиваются, и в этом заслуга всех тружеников. И каждая победа на предприятии, каждое достижение складывается в общее дело — преумножение трудовой славы Люберецкой земли», — подытожил Владимир Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.