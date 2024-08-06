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В Люберцах проверили готовность двух новых школ к 1 сентября

Глава округа Люберцы Владимир Волков вместе с городским прокурором Дмитрием Девятко проверил готовность двух новых школ к началу учебного года. Они откроются в ЖК «Люберцы Парк» и в ЖК «Томилино Парк», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Школа на 1 170 мест в ЖК „Люберцы Парк“ ожидает получения разрешения на ввод. Сейчас на этом объекте завершаются работы по благоустройству территории и обустройству подходов. В здании новой школы разместятся современные классы, спальни-игровые для группы продленного дня, пищеблок, актовый зал на 500 мест, спортзал, библиотека и зона рекреации», — рассказал Владимир Волков.

Глава добавил, что вторая школа — вблизи ЖК «Томилино Парк» — рассчитана на 900 мест. Накануне объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

«В ней расположены лаборантские и мастерские, пищеблок, просторная столовая на 494 места, большой актовый зал, кабинеты психолога, логопеда и медблок, а на территории — спортивные и прогулочные площадки, учебно-опытный участок», — отметил Волков.

Оба объекта откроют двери для учащихся 2 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.