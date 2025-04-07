В Люберцах провели серию экологических акций

Активисты «Единой России» провели серию экологических акций в Люберцах в минувшие выходные. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Представители партии и МГЕР приняли участие в традиционных субботниках, которые прошли в селе Сельцо, посёлке Малаховка и городе Дзержинский городского округа Люберцы.

«Очень приятно, что в выходной день мы собрались вместе, чтобы сделать полезное дело — навести порядок во дворах, на общегородских территориях. Здесь, на улице Калинина в Малаховке, проходит уборка, а также подготовка площадки для будущего газона. В ближайшее время здесь будет чисто и красиво. Благодарю всех, кто присоединился — вместе мы делаем общее и важное дело», - рассказал муниципальный координатор партийного проекта «Чистая страна» Леонид Слонимский.

В свою очередь, активисты «Молодой Гвардии» провели субботник на Большом Дзержинском карьере и в селе Сельцо.

«Совместно с волонтёрами Подмосковья мы провели уборку в селе Сельцо, на территории Большого Дзержинского карьера, а также акцию «Добрые горшочки» по посадке микрозелени. Впереди - сбор макулатуры совместно со школьниками. Мы учим молодых людей бережному отношению к природе и основам раздельного сбора отходов. Также будут организованы экологические лекции и просветительские встречи», — рассказала руководитель МГЕР в Люберцах Анна Лисак.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», – сказал Воробьев.