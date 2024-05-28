В Люберцах провели более 245 киноуроков для школьников за май

В городском округе Люберцы в рамках Всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России» в мае провели 247 показов фильмов, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Школы городского округа Люберцы продолжают участвовать во всероссийском народном проекте. В мае было проведено 247 внеклассных мероприятий для порядка 10 тысяч детей учебных заведений. За 2024 год в Люберцах было проведено более 1.5 тысяч киноуроков», — сказала заместитель начальника управления образованием, муниципальный куратор партпроекта «Новая школа» Светлана Яковенко.

Она отметила, что главная цель данного проекта — воспитание поколений выпускников школ 2030−2040 годов со сформированной широкой библиотекой духовно-нравственных качеств, высоким уровнем социальной компетентности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.