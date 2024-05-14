В Люберцах проведут редизайн объектов культурно-досуговых учреждений

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В подмосковных Люберцах планируют провести редизайн объектов муниципальных культурно-досуговых учреждений. Заказчиком является МКУ «Люберецкий дворец культуры» муниципального образования городской округ Люберцы, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Заказчиком является МКУ «Люберецкий дворец культуры» муниципального образования городской округ Люберцы.

«Объявлен конкурс на выполнение работ по текущему ремонту: в рамках исполнения соглашения на редизайн объектов муниципальных культурно-досуговых учреждений в городском округе Люберцы Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе на портале ЕАСУЗ в сфере закупок опубликовано извещение о проведении конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту: в рамках исполнения соглашения на редизайн объектов муниципальных культурно-досуговых учреждений.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ в соответствии со сметой и дизайн-проектом культурно-досугового учреждения городского округа со сроком окончания работ в октябре 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.