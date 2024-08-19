В Люберцах прошло выездное заседание Комиссии по предпринимательству

В городском округе Люберцы прошло выездное заседание Комиссии по предпринимательству, малому и среднему бизнесу, торговле, сфере услуг и связи при участии председателя Совета депутатов городского округа Люберцы Владимира Ружицкого и депутата Мособлдумы фракции «Единая Россия» Дмитрия Дениско, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мероприятие объединило представителей люберецкого бизнес-сообщества, местного отделения ОО „Опора России“, депутатов муниципального и регионального уровней, а также актив „Молодой Гвардии Единой России“ и общественников. Обсудили вопросы развития компаний с учетом налоговой реформы 2025 года, стабильного их функционирования в русле программы импортозамещения, поддержку гуманитарный миссии по линии СВО — в это направление активно включены юные волонтеры», — рассказал Владимир Ружицкий.

В свою очередь, председатель местного Совета сторонников, муниципальный координатор партийного проекта «Предпринимательство» Елена Верховых отметила, что в рамках мероприятия профильный коучер, автор книг по типологии Денис Ануров дал полезные советы бизнес-сообществу о построении эффективной корпоративной модели.

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