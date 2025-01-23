В Люберцах прошло первое заседание нового состава Общественной палаты

«В новый состав вошли 45 представителей общественных организаций, социальной сферы, бизнеса и другие. Важно, что нынешний состав палаты обновился на 42% — пришли новые, амбициозные люди с идеями и предложениями. Это все позволяет двигать Люберцы вперед. Возглавлять Общественную палату округа продолжит Петр Ульянов — его кандидатуру поддержали единогласно», — отметил Волков.

Он добавил, что заместителем избран почетный гражданин округа Андрей Михайлович Шестаков.

«У нас большой совместный фронт работ. В конце 2024 года вступил в силу закон Московской области об изменении границ нашего округа с Раменским, также произошло объединение с городским округом Дзержинский. И нам важно быть на постоянном контакте с жителями, получать от них предложения и обратную связь по реализуемым проектам», — подчеркнул Волков.

Глава Люберец поблагодарил членов Общественной палаты Московской области и лично первого заместителя председателя Татьяну Дмитриеву за постоянную поддержку и содействие по всем возникающим вопросам.

«Желаю новому составу Общественной палаты продуктивной работы на благо городского округа Люберцы!» — подытожил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.