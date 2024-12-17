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В Люберцах прошла встреча с жителями в формате выездной администрации

Встреча с жителями в формате выездной администрации прошла в деревне Токарево городского округа Люберцы. На вопросы ответили заместители главы муниципалитета и руководители профильных подразделений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основные вопросы касались качества уборки тротуаров и подходов к автобусным остановкам, содержания контейнерных площадок, освещения на улице Горького и опиловки аварийных деревьев на Октябрьской улице.

Затронули жители тему очистки трех каскадных прудов. Люберчане поблагодарили за проведенные работы и сказали, что готовы поддерживать чистоту водоемов. Также они попросили привести в порядок протекающую через Токарево речку.

Подняли на встрече волнующую многих тему — увеличение территории Новолюберецкого кладбища. Жители не хотят, чтобы его расширяли в сторону частного сектора.

«Планировка данного кладбища не предполагает его увеличения. Вырубка на территории будет производиться минимальная и только сухостойных и аварийных деревьев», — рассказал заместитель главы округа Михаил Криворучко

Также на встрече затронули вопросы, связанные со строительством Лыткаринского путепровода и вторым этапом благоустройства парка «Лесная опушка».

Всего в рамках встречи с жителями рассмотрели более 20 вопросов. Многие из них решили на месте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.