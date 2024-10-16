В Люберцах прошла проверка детсада на доступность для маломобильных граждан

Депутат городского округа Люберцы Дмитрий Крестинин с активистами «Единой России» и МГЕР проверили дошкольное отделение гимназии № 5 детский сад «Чебурашка» на доступность для маломобильных граждан, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В рамках партпроекта «Единая страна — доступная среда» проинспектировали детский сад «Чебурашка» Люберец. Заведующая структурным подразделением Елена Морозова рассказала нам о средствах интеграции детей с ограниченными возможностями в среду их ровесников. В их учреждении установлены таблички со шрифтом Брайля, пандусы и умывальники оборудованы специальными средствами для удобства. В заведении присутствуют специальные развивающие приборы для детишек», — сказал муниципальный координатор партийного проекта Дмитрий Крестинин.

Он подчеркнул, что проект «Единая страна — Доступная среда» «Единой России» нацелен на вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь страны. Реализация проекта позволяет вырабатывать эффективные подходы их интеграции в общество, формировать условия доступности объектов и услуг, а также уделять внимание вопросам занятости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.