В Люберцах прошел первый субботник в 2025 году

В Люберцах между деревней Михнево и микрорайоном МЭЗ провели первый в текущем году субботник. Субботник был организован муниципальным учреждением «ОКБЖКХ», об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«По прогнозам синоптиков нынешний январь может стать самым теплым за последнее столетие. Погода отличная, снег растаял, и мусор во дворах и общественных пространствах показался раньше привычного. Поэтому приняли решение провести первый в текущем году субботник. Он прошел на территории между деревней Михнево и микрорайоном МЭЗом в районе дома № 52 на Быковском шоссе», — отметил глава округа Владимир Волков.

«Приятно, что жители не остались в стороне и также приняли участие в субботнике. Спасибо, что в выходной нашли время, чтобы сделать свой двор уютнее!» — подчеркнул Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.