В Люберцах прошел областной форум «Кадры для беспилотных авиационных систем»

Московский областной образовательный форум «Кадры для беспилотных авиационных систем» состоялся в инженерно-технологическом лицее городского округа Люберцы. В работе форума принял участие глава муниципалитета Владимир Волков, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы видим, как стремительно меняется мир с внедрением новых технологий — все больше и больше сфер жизни, где беспилотные летательные аппараты приходят на помощь. БПЛА уже незаменимы при ведении боевых действий — и специальная военная операция демонстрирует это», — отметил Волков.

Глава Люберец добавил, что президент Владимир Путин поставил задачу по интеграции новых подходов в образовательную программу, чтобы необходимые навыки наше подрастающее поколение получало уже в школах.

На форуме для ребят были организованы мастер-классы от экспертов отрасли из Люберецкого техникума им. Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина, Национального центра вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова холдинга «Вертолеты России».

«Благодарю Министерство образования Московской области за проведение таких нужных и важных мероприятий! Уверен, что форум вдохновит юных люберчан и кто-то из ребят обязательно в дальнейшем свяжет свою жизнь с разработкой и внедрением БПЛА!» — подчеркнул Владимир Волков.

В 2024 году в рамках нацпроекта в инженерно-технологический лицей оснастили лабораторию для изучения школьниками производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Жуковском прошло торжественное открытие первой очереди научно-производственного центра по развитию беспилотных авиасистем (БАС).

«Создание центра стало следующим этапом развития технопарка ЦАГИ в Жуковском и его резидентов, сконцентрировавшего лучшие практики и технологии в авиации. Большая часть средств на создание была выделена в виде субсидии от Минобрнауки России из федерального бюджета на развитие научно-производственных комплексов российских наукоградов, а также от Мининвеста Московской области. Расширение производственной инфраструктуры Жуковского ускорит реализацию научно-технического потенциала Подмосковья, развитие наукоемкого производства и обеспечит заказами смежные предприятия», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева Зиновьева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.