В Люберцах прошел конкурс театров моды Подиум 2026

сегодня в 13:23

Областной конкурс театров моды «Подиум 2026» прошел 3 апреля в Инженерно-технологическом лицее в городском округе Люберцы. В очном этапе приняли участие 32 коллектива из разных муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурсные выступления состоялись в двух номинациях: «Показ коллекции моделей одежды» и «Лучшее воплощение сценического образа». Свои работы представили 32 лучших театра моды Подмосковья, прошедшие предварительный отбор.

Участники продемонстрировали авторские дизайнерские коллекции, качество пошива, актерское мастерство и умение работать на сцене. Выступления оценивало жюри, в состав которого вошли ведущие дизайнеры, стилисты и деятели искусств.

Победители и призеры получат возможность представить свои коллекции на межрегиональных и Всероссийских площадках. Конкурс проводится в рамках фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» при поддержке министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.