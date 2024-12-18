В Люберцах прошел финал областного конкурса по робототехнике

Накануне в гимназии № 16 «Интерес» городского округа Люберцы состоялся финал областного конкурса по робототехнике «Шаг в будущее». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На отборочный этап конкурса поступило более 200 заявок из 30 городских округов Подмосковья. В финале учащиеся из разных муниципалитетов представили более 50 инновационных проектов, из которых жюри выбрало 15 победителей в различных номинациях и возрастных категориях.

По словам директора областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Юрия Макеева, в финале участвовали 66 школьников. Они презентовали практико-ориентированные разработки, способные улучшить жизнь человека. Среди проектов были модели умных домов, системы безопасности, роботы-помощники, игрушки и решения для благоустройства территорий.

Среди победителей — 11-летний Александр Татаринцев из Богородского городского округа. Его проект автоматизированного инкубатора для куриных яиц, управляемого через смартфон, впечатлил экспертов.

«С помощью упрощенного языка программирования С++ я автоматизировал все процессы: циркуляцию воздуха, обогрев, увлажнение и перемещение яиц. Этой системой можно управлять со смартфона, в отличие от других подобных инкубаторов», — поделился Александр.

Кроме презентаций, для участников финала организовали мастер-классы. Школьники создавали деревянные ночники с подсветкой и программировали теплицы для выращивания различных культур.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.