В Люберцах прошел бал медалистов

«Талантливые, целеустремленные, успешные — в этом году у нас 1 239 выпускников, причем 242 окончили школу с медалями: 142 — с золотыми, 100 — с серебряными. Высший балл по результатам ЕГЭ набрали 18 ребят, а выпускница лицея № 4 Анна Никитина получила сто баллов сразу по двум предметам — по русскому языку и истории», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он подчеркнул, что одна из важнейших страниц вашей жизни остается позади.

«Дорогие выпускники! Впереди вас ждет учеба в вузах, познание будущей профессии. Пусть рядом всегда будут надежные товарищи, мудрые наставники и родные люди. Знайте, что «невозможно» — это всего лишь слово, которое должно стать для вас стимулом для самых амбициозных достижений. Люберцы гордятся каждым из вас! Только вперед», — сказал Волков.

Медалистов поздравил председатель Совета депутатов муниципалитета Владимир Ружицкий. Он вручил за успехи в обучении от Совета депутатов электронный планшет выпускнице лицея № 4 Анне Никитиной. Девушка показала высший результат в ЕГЭ сразу по двум предметам. Ее маме — благодарственную грамоту за подаренную дочери крепкую родительскую опору, всестороннюю поддержку и воспитание воли к победе и тяги к знаниям.

«В этом учебном году окончили 11 класс 1239 ребят. Больше всего медалистов выпустила гимназия № 44 — 17 человек. Желаю выпускникам новых впечатляющих побед. Особые слова благодарности — учителям и родителям. Достижения детей — во многом их заслуга. Пусть жизненный путь для всех ребят будет добрым», — добавил Ружицкий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.