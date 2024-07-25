В Люберцах пройдет акция «Свеча памяти»

Возле Часовни Всех Святых на Октябрьском проспект в городском округе Люберцы 27 июля активисты «Единой России» выложат изображение из свечей в память о детях-жертвах военных действий в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Принять участие в акции «Свеча памяти» могут все желающие люберчане. Начало — в 22:00.

ВСУ 27 июля 2014 года нанесли массированный артудар по центру Горловки. Погибли 22 человека, в том числе дети. Именно этот день в ДНР стал Днем памяти детей — жертв военных действий в Донбассе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.