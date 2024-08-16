В Люберцах продолжается традиционная акция «Собери ребенка в школу»

В городском округе Люберцы продолжается традиционная акция «Собери ребенка в школу». В течение месяца активисты местного отделения «Единой России» принимали и обрабатывали заявки от тех, кому нужна помощь в подготовке к учебному году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В нашем округе „Единая Россия“ традиционно проводит акцию „Собери ребенка в школу“. Она нацелена на помощь многодетным, нуждающимся, малообеспеченным семьям, а также родным и близким наших военнослужащих. Активисты и муниципальные депутаты укомплектуют школьные наборы и передадут их семьям», — рассказал глава Люберец, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков.

На сегодня партийцы обработали порядка 30 заявок.

В прошлом году в рамках благотворительной акции школьные наборы получили более 200 детей из малообеспеченных семей.

Напомним, всероссийская акция «Собери ребенка в школу» проводится ежегодно с 2014 года партией «Единая Россия» совместно с «Молодой Гвардией Единой России».

Наборы включают в себя: рюкзаки со школьными принадлежностями, учебную литературу, наборы для детского творчества, канцелярские товары, школьную и спортивную форму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.